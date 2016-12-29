Ан выиграл забег на 1000 м и досрочно стал чемпионом России в многоборье

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан победил в финале A на дистанции 1000 м на чемпионате России в многоборье.

Вчера Ан первенствовал на дистанциях 500 и 1500 метров. Таким образом, он стал победителем чемпионата России в многоборье еще до старта суперфинала на дистанции 3000 метров.

Второе место на 100 м занял Артем Денисов, а тройку замкнул Александр Шульгинов.

В женском забеге на аналогичной дистанции победу одержала Екатерина Константинова, серебро взяла Евгения Захарова, а бронзу - Ольга Белякова

Турнир проходит во дворце зимних видов спорта учебно-тренировочного центра «Новогорск».