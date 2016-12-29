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Панченко стал послом Саранска на ЧМ-2018 (фото)

Источник:  ФК «Мордовия»Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко стал новым послом Саранска - города-организатора чемпионата мира 2018 года, сообщает официальный твиттер «Мордовии».

Напомним, 27-летний форвард выступал за саранскую команду с 2010 по 2013 год.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

Панченко, права которого принадлежат ЦСКА, с 15 мячами возглавляет гонку бомбардировов нынешнего первенства ФНЛ. В уходящем году он впервые получил вызов в сборную России. 

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