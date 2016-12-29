Панченко стал послом Саранска на ЧМ-2018 (фото)
Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко стал новым послом Саранска - города-организатора чемпионата мира 2018 года, сообщает официальный твиттер «Мордовии».
Напомним, 27-летний форвард выступал за саранскую команду с 2010 по 2013 год.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.
Панченко, права которого принадлежат ЦСКА, с 15 мячами возглавляет гонку бомбардировов нынешнего первенства ФНЛ. В уходящем году он впервые получил вызов в сборную России.
Кирилл Панченко - новый посол Саранска - города-организатора ЧМ-2018 pic.twitter.com/Pzrf0euPGb— FC Mordovia Saransk (@fc_mordovia) 29 декабря 2016 г.
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