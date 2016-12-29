«Урал» сделал предложение Широкову

«Урал» в своем твиттере подвел итоги года.

Во-первых, екатеринбургский клуб сделал предложение экс-полузащитнику сборной России Роману Широкову. Ранее стало известно, что 35-летний полузащитник может присоединиться к «Уралу» на январском сборе, который пройдет на Кипре.

Широков завершил игровую карьеру в июле 2016 года. Полузащитник выступал за ЦСКА, «Торпедо-ЗИЛ», «Буревестник», «Истру», «Видное», «Сатурн», «Рубин», «Химки», «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». За национальную команду Широков провел 56 матчей и забил 13 мячей.

Во-вторых,»Урал» хочет усилить две позиции: центрального полузащитника и вратаря. В-третьих, вторая команда «Урала» будет заявлена в ПФЛ.