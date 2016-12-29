Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев- : -Металлург
Хоккей  СКА- : -Локомотив
Хоккей  Давос- : -Автомобилист
Хоккей  Маунтфилд- : -Канада
Баскетбол  Црвена Звезда- : -ЦСКА
Хоккей  Россия (U-20)- : -США (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Василий Уткин: Уход Промеса? «Зенит» вон не переживает о Витселе – Цаллагова взяли!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин – о возможном трансфере полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса в «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что «красные» предлагают российскому клубу за игрока сборной Голландии 20 млн евро и готовы оформить сделку в январе 2017 года.

«А что беспокоиться? Ну, перейдет Промес в скаузеры. Но купили ж Джикию. «Зенит» вон не переживает о Витселе – Цаллагова взяли! Нечего, нечего!», – написал Уткин на своей странице в Twitter.

Бальде перейдет в ЦСКА, а Цаллагов в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тренер: Ахмедов не собирается покидать «Краснодар»Главный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян опроверг информацию, что полузащитник «Краснодара» и узбекистанской национальной команды Одил Ахмедов хочет покинуть краснодарский клуб.«Бавария» и «Челси» претендуют на де ВреяЗащитник «Лацио» Стефан де Врей интересен «Баварии» и «Челси».«Челси» ведет переговоры о трансфере ЧичаритоНападающий леверкузенского «Байера» Хавьер Эрнандес попал в сферу интересов «Челси». Об этом сообщает издание Goal.Константин Сарсания: Адриано непросто будет влиться в «Спартак»Известный футбольный функционер и тренер Константин Сарсания считает, что бразильскому нападающему Луису Адриано будет нелегко освоиться в «Спартаке».Одил Ахмедов близок к переходу в «Шанхай СИПГ»Полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов близок к переходу в китайский клуб, сообщает Sports.uz.Агент Хонды: Мы отклонили предложения из Китая, наш приоритет – MLSПолузащитник «Милана» Кейсуке Хонда рассчитывает продолжить карьеру в MLS. Об этом сообщил агент 30-летнего японского игрока.Бернардески получил предложение от «ПСЖ»Нападающий «Фиорентины» Федерико Бернардески может перебраться в чемпионат Франции. Об этом сообщает издание talkSPORT.Окслейд-Чемберлен может перейти в «Ливерпуль»Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом раздумывает над приобретением полузащитника лондонского «Арсенала».Юрген Клопп: Не ломайте мне очки, иначе вас продадут, как БентекеГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, вспоминая январский матч с «Норвичем» (5:4), пошутил, что форвард Кристиан Бентеке был продан летом в «Кристал Пэлас» из-за того, что в том матче сломал тренеру очки, празднуя победный гол.«Интер» готов заплатить за Санчеса 150 млн евроПолузащитник лондонского «Арсенала» Алексис Санчес может вернуться в чемпионат Италии.В случае ухода Венгера, «Арсенал» планирует пригласить АллегриГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть туринский клуб летом 2017 года.Моуринью не намерен отпускать Марсьяля в «Севилью»Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью не намерен отпускать нападающего Антони Марсьяля в другой клуб. Об этом сообщает издание Daily Express.«Зенит» не готов платить за Гуделя больше 4 млн евро«Зенит» не планирует платить за полузащитника «Аякса» Неманью Гуделя больше 4 миллионов евро, сообщает soccernews.nl.Тренер «Зенита» по физподготовке Николини: В «Ювентусе» уверены, что Витсель хочет перейти к нимТренер «Зенита» по физподготовке Карло Николини высказался о ситуации с возможным переходом полузащитника Акселя Витселя в «Ювентус».Итальянский журналист: Промес подтвердил интерес к нему со стороны «Ливерпуля»Итальянский журналист Эмануэле Джулианелли сообщил, что английский «Ливерпуль» заинтересован в приобретении форварда «Спартака» Квинси Промеса.Сумма трансфера Луиса Адриано из «Милана» в «Спартак» будет близка к нулюИзвестный итальянский журналист Джанлука ди Марцио сообщил, что нападающий «Милана» Луис Адриано может перейти в московский «Спартак» за чисто символическую сумму, поскольку имеет с итальянским клубом дорогостоящий личный контракт.Агент: Думаю, переговоры по переходу Луиса Адриано в «Спартак» завершатся на следующей неделеФутбольный агент Жилмар Велоз, чьим клиентом является нападающий «Милана» Луис Адриано, сообщил, что переговоры по переходу форварда в московский «Спартак» могут завершиться уже на следующей неделе.Бальде перейдет в ЦСКА, а Цаллагов в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛБальде перейдет в ЦСКА, а Цаллагов в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Галлиани успешно провел переговоры с агентом Луиса Адриано о переходе в «Спартак»Как сообщает Sport Mediaset, вице-президент «Милана» Адриано Галлиани провел встречу с агентом нападающего Луиса Адриано.ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Севильи»Защитник «Севильи» Тимоте Колодзейчак может переехать в чемпионат России. Об этом сообщает издание Estadio Deportivo.
Главные новости
Футбол
Александр Бубнов: «Томь» и «Анжи», скорее всего, в этом сезоне покинут РФПЛ
Футбол
«Урал» сделал предложение Широкову
Биатлон
Яна Романова: От чего я должна защищаться? От царапин на пробирках?
Футбол
Психолог: «Динамо» – это команда организационного хаоса, проявить себя там Смолову было очень трудно
Футбол
«Челси» ведет переговоры о трансфере Чичарито
MMA
ВИДЕО ДНЯ: Мирко «Крокоп» Филиппович нокаутировал Лаваля на турнире Rizin
Футбол
Константин Сарсания: Адриано непросто будет влиться в «Спартак»
Футбол
Одил Ахмедов близок к переходу в «Шанхай СИПГ»
MMA
Ученик Федора Емельяненко Валентин Молдавский пробился в полуфинал Гран-при Rizin
Футбол
«Интер» готов заплатить за Санчеса 150 млн евро
все новости
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Василий Уткин
Василий Уткинвсе новости
Квинси Промес
Квинси Промесвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы