Василий Уткин: Уход Промеса? «Зенит» вон не переживает о Витселе – Цаллагова взяли!
Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин – о возможном трансфере полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса в «Ливерпуль».
Ранее сообщалось, что «красные» предлагают российскому клубу за игрока сборной Голландии 20 млн евро и готовы оформить сделку в январе 2017 года.
«А что беспокоиться? Ну, перейдет Промес в скаузеры. Но купили ж Джикию. «Зенит» вон не переживает о Витселе – Цаллагова взяли! Нечего, нечего!», – написал Уткин на своей странице в Twitter.
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