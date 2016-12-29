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Тренер: Ахмедов не собирается покидать «Краснодар»

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян опроверг информацию, что полузащитник «Краснодара» и узбекистанской национальной команды Одил Ахмедов хочет покинуть краснодарский клуб.

Ранее СМИ сообщали, что Ахмедов близок к переходу в китайскую команду «Шанхай СИПГ».

«На данный момент Ахмедов - ведущий футболист сборной Узбекистана, он амбициозный игрок, который хочет приносить пользу «Краснодару». Я общался с ним в четверг, и он сказал, что не собирается покидать российскую команду, едет на сбор и примет участие в тренировочных матчах «Краснодара». На данный момент Одил находится в Ташкенте в отпуске, а не на курортах, как пишут СМИ», - цитирует Бабаяна ТАСС.

В нынешнем сезоне РФПЛ 29-летний хавбек провел 14 матчей, в которых отдал одну голевую передачу. 

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