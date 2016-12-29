Александр Бубнов: «Томь» и «Анжи», скорее всего, в этом сезоне покинут РФПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что, скорее всего, премьер-лигу в этом году покинут «Томь» и «Анжи».

- «Томь» даже если бы сохранила состав, имела немного шансов, будучи явным аутсайдером. Теперь же после ухода опытных и высокооплачиваемых игроков, побеждать будет еще сложнее. Что касается «Анжи», то у команды есть восемь очков отрыва от прямой зоны вылета, но его может не хватить, если на поле будет выходить исключительно молодежь. Все-таки у конкурентов по борьбе за выживание таких проблем нет и у них наоборот идет задача по укреплению составов. Теперь махачкалинцам придется начинать все заново — они делают ставку на своих воспитанников. Посмотрим, чем все это завершится. Пока мы не услышали о долгосрочных планах. Ясно, что продают всех дорогих игроков, меняют тренера. Нужна ли им премьер-лига? Или удобнее будет перезагрузиться в ФНЛ, пока мы этого не знаем. Зимняя селекция и первые весенние матчи покажут потенциал новой команды, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что после 17 туров «Томь» занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице РФПЛ, в активе команды девять очков. «Анжи» идет на 11-й строчке, команда набрала 20 баллов.