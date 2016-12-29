Россия победила Белоруссию и выиграла «Кубок Рижской думы»
Мужская сборная
России по гандболу стала победителем «Кубка Рижской думы», обыграв в
заключительном матче Белоруссию (27:19).
Самым результативным игроком матча стал Александр Шкуринский, забивший девять голов.
Напомним, Россия стала победителем турнира во второй раз подряд. Лучшим игроком в составе российской команды назван Павел Атьман.
Рига (Латвия)
«Кубок Рижской думы»
3-й тур
Белоруссия – Россия –
21:28 (9:12)
Россия: Шкуринский (9), Ковалев (6), Киселев (4), Чипурин (3), Дибиров (2), Атьман (2), Сорока (1), Валиуллин (1).
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