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Россия победила Белоруссию и выиграла «Кубок Рижской думы»

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Мужская сборная России по гандболу стала победителем «Кубка Рижской думы», обыграв в заключительном матче Белоруссию (27:19).

Самым результативным игроком матча стал Александр Шкуринский, забивший девять голов.

Напомним, Россия стала победителем турнира во второй раз подряд. Лучшим игроком в составе российской команды назван Павел Атьман.

Рига (Латвия)

«Кубок Рижской думы»

3-й тур

Белоруссия – Россия – 21:28 (9:12)

Россия: Шкуринский (9), Ковалев (6), Киселев (4), Чипурин (3), Дибиров (2), Атьман (2), Сорока (1), Валиуллин (1).

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