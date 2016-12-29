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Сергей Карякин: Выиграть «Дакар» – моя цель

Александр Семкив
Александр Семкив
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский гонщик в классе квадроциклов Сергей Карякин, который выступит на предстоящем «Дакаре»-2017 рассказал с какой целью отправляется на ралли-марафон.

«Я сильно верю в судьбу. Любой спортсмен, который ездит быстро, суеверен и верит в бога, но не того, которого нам предлагает церковь, а того, который внутри каждого из нас. Я верю, что если суждено, то суждено, и не важно, где ты в этот момент находишься и с какой скоростью передвигаешься. Знаете, можно умереть и на унитазе. Я не рискую там, где опасность выходит из-под контроля. Когда я сконцентрирован и нет усталости, я могу очень быстро ехать на машине или квадроцикле, но как только четкость сознания меняется – сбрасываю газ и еду медленно, пока не отдохну и не приду в себя.

И я всегда помню, что на любой гонке есть возможность нажать красную кнопку, и тогда за тобой сразу вылетит вертолет и заберет с участка. Жизнь не стоит гонки. Ошибка тех, кто погибает на «Дакар» – они думают, что сейчас немного отдохнут и поедут дальше, они не взвешивают объективно свои возможности, садятся и засыпают. Чувствовать свой организм – не так просто. В 25 намного проще, а в 35 – уже сложнее, в 40 – еще сложнее. Я помню себя 18-летним. Я мог сутками не спать и редко есть и никакой усталости не было, а сейчас – уже устаю быстрее, хотя вроде и молодой. Теперь уже я много и профессионально тренируюсь перед важными гонками.

В этом году я в четвертый раз поеду на «Дакар». Я настырный. Все-таки выиграть «Дакар» – моя цель», - написал Карякин в инстаграме.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» будет проходить со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.

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