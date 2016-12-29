«Зенит» предложил 15 млн евро за Ракицкого

Защитник донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий может переехать в чемпионат России. Об этом сообщает издание Ajansspor.



По информации источника, в услугах игрока сборной Украины заинтересован «Зенит». Отмечается, что питерский клуб предложил за футболиста 15 млн евро, однако, в руководстве «горняков» намерены получить 20 млн евро.



Также сообщается, что помимо «Зенита», на Ракицкого претендует турецкий «Бешикташ», который предлагает всего 5 млн евро.



В нынешнем сезоне 27-летний Ракицкий провел во всех турнирах 16 матчей, отдал 2 голевые передачи и получил 4 желтые карточки. Портал Transfermarkt.de оценивает защитника в 10 млн евро, а его контракт с украинским клубом рассчитан до 2018 года.

Отметим, что нынешний наставник «Зенита» Мирча Луческу знаком с игроком по совместной работе в «Шахтере».

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