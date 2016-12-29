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«Балтика» сообщила о погашении долгов по зарплате

Источник:  ФК «Балтика»Комментарии

«Балтика» сообщила, что при поддержке властей Калининградской области и группы компаний «Содружество» погашены все долги перед игроками, тренерским штабом и сотрудниками клуба.

Селекционная служба команды в настоящее время ведет работу по усилению состава. На зимние сборы будет приглашена большая группа новичков. Подготовка к весенней части первенства ФНЛ начнется 17 января.

Напомним, после 24 туров «Балтика» занимает 19-е, предпоследнее место.

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