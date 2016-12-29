Дмитрий Торгованов: Молодые Киселев и Шкуринский оправдали доверие тренеров

Главный тренер мужской сборной России Дмитрий Торгованов подвел итоги матча с Белоруссией (28:21) на «Кубке Рижской думы».

«Когда мы ехали в Ригу, я и не предполагал, что на последнюю игру у меня не будет возможности заявить сразу пять полевых игроков, но нет худа без добра. Получили возможность в полной мере проявить себя молодые Киселев и Шкуринский, и они оправдали доверие тренеров. Вадим Богданов на последнем рубеже опроверг мои слова о том, что наши вратари лучше стоят во вторых таймах.

Надеюсь, что на чемпионате мира они будут надежны все 60 игровых минут. Мы сегодня возвращаемся домой. Вместе мы снова соберемся в Новогорске 2 января на вечерней тренировке. Хочу поздравить всех наших болельщиков с Новым годом, пожелать им счастья и здоровья. Нам очень нужна ваша поддержка. Приглашаю всех 6 января во дворец спорта «Динамо» в Крылатском на игру Россия – Белоруссия», – приводит слова Торгованова официальный сайт Федерации гандбола России.

Напомним, самым результативным игроком матча стал Александр Шкуринский, забивший девять голов.

Россия стала победителем турнира во второй раз подряд. Лучшим игроком в составе российской команды назван Павел Атьман.