«Куньлунь» уступил «Адмиралу»
«Куньлунь» дома проиграл «Адмиралу» (1:4) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличился Шон Коллинз, у гостей – Егор Яковлев, Максим Казаков, Джеймс Райт и Роберт Саболич.
Китайский клуб занимает седьмое место в Восточной конференции, команда из Владивостока идет в ней восьмой.
3 января «Куньлунь» сыграет на выезде с «Медвешчаком», «Адмирал» следующий матч также проведет в гостях с клубом из Загреба, но 6 января.
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