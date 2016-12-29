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«Куньлунь» уступил «Адмиралу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Куньлунь» дома проиграл «Адмиралу» (1:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличился Шон Коллинз, у гостей – Егор Яковлев, Максим Казаков, Джеймс Райт и Роберт Саболич.

Китайский клуб занимает седьмое место в Восточной конференции, команда из Владивостока идет в ней восьмой.

3 января «Куньлунь» сыграет на выезде с «Медвешчаком», «Адмирал» следующий матч также проведет в гостях с клубом из Загреба, но 6 января.

Матч

Куньлунь Ред Стар - Адмирал - 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Голы:

Коллинс (Ро), 7:13 (1:0 - бол.). Яковлев (Плотников, Горшков), 7:56 (1:1). Казаков (Жафяров, Макаренко), 15:58 (1:2). Райт (Саболич, Ткачёв), 54:00 (1:3). Саболич 57:56 (1:4).

Место и дата

29 декабря 14:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция

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