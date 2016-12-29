Роман «Resolut1on» Фоминок: Na'Vi теперь будут не просто бегать по линиям

Украинский игрок команды Digital Chaos Роман «Resolut1on» Фоминок на своем стриме прокомментировал новый состав команды Natus Vincere.





«Мне он понравился на самом деле. Я знаю Pajkatt как человека, он очень классный парень и мне будет интересно посмотреть, как они вообще сработаются.



Не знаю Biver, кто он такой, ProDota Cup или где там играл. Все остальные реально хорошие. Витя - машина. Я смотрел интервью HarisPilton и он говорил что у Витяна пока с английским так себе, но это может к лучшему, потому что он не будет рофлить, что-то такое, но я надеюсь он потянет и у них вообще не будет проблем с коммуникацией. Это те же Na'Vi, которые были с Puppey и KuroKy, которые общались на двух языках, так что им не привыкать.



Pajkatt очень классный парень, тем более он там капитан, он может привести эту команду к чему-то, научить их чему-то. Потому что тому, что он научил нас, когда он был нашим тренером. Я ему за это благодарен. Я узнал много чего нового. Поэтому Na'Vi теперь будут не просто бегать по линиям и пытаться убивать врага, а может начнут играть в сплитпуш или ещё что-то, как-то по-другому».

Напомним, что 27 декабря Natus Vincere анонсировала новый состав команды по Dota 2. К Данилу «Dendi» Ишутину и Виктору «GeneRaL» Нигрини присоединились Пер Андерс Ульссон «Pajkatt» Лилле, Роман «rmN-» Палей и Мальте «Biver» Винтер.