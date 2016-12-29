Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев0 : 2Металлург
Хоккей  СКА- : -Локомотив
Хоккей  Давос- : -Автомобилист
Хоккей  Маунтфилд0 : 1Канада
Баскетбол  Црвена Звезда- : -ЦСКА
Хоккей  Россия (U-20)- : -США (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мутко поздравил строителей стадиона на Крестовском острове с окончанием строительства

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-премьер Российской федерации Виталий Мутко поздравил строителей стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге с окончанием строительства и вводом арены в эксплуатацию.

«Сегодня получено соответствующее разрешение на ввод стадиона, строительство закончено. Можно тех, кто трудился на стадионе, поздравить с этим событием.

Стадион введен в строй, остается его адаптация к первому матчу. Это будет матч «Зенита» в апреле. Сейчас начнется подготовка временной инфраструктуры, периметров безопасности и прочих моментов», - сказал Мутко ТАСС.

Напомним, Северо-западное управление Ростехнадзора ранее объявило, что выдало заключение о соответствии стадиона на Крестовском острове техническим требованиям и проектной документации.

Строительные работы на арене завершились 26 декабря. В тот же день компания «Метрострой» и комитет по строительству заключили контракт на дополнительные работы, сумма соглашения - 952 миллиона рублей. Срок сдачи работ был продлен до 31 марта 2017 года. Первый матч на стадионе пройдет в апреле 2017 года, в нем «Зенит» сыграет против «Урала».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Георгий Полтавченко: Вибрация поля стадиона в Петербурге будет устранена к инспекции FIFAГубернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко рассказал, когда будут устранены замечания по вибрации выкатного поля на стадионе на Крестовском острове.Вадим Тюльпанов: Надеюсь, теперь стадион на Крестовском сдадут в эксплуатациюПредседатель комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению чемпионата мира-2018 Вадим Тюльпанов прокомментировал решение Ростехнадзора выдать положительное заключение по итогам проверки стадиона на Крестовском острове.Георгий Полтавченко: Первые 8-10 лет такие объекты, как стадион на Крестовском острове, являются убыточнымиГубернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что новый стадион на Крестовском острове будет убыточным в первые годы эксплуатации.Новый миллиард и новый срок – почему нет повода паниковать за арену в ПетербургеНовый миллиард и новый срок – почему нет повода паниковать за арену в Петербурге«Советский спорт в Санкт-Петербурге» объясняет, почему за стадион на Крестовском острове в Новый год точно переживать не стоит.Виталий Мутко: Обеспокоенности относительно дальнейшего развития карьеры Самедова нетПрезидент РФС Виталий Мутко не считает, что дальнейшая карьера полузащитника Александра Самедова находится под угрозой из-за затянувшегося перехода футболиста из «Локомотива» в «Спартак».Виталий Мутко: Идет работа по сдаче стадиона в Петербурге в эксплуатацию, работают службы РостехнадзораВице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о подписании акта о сдаче стадиона на Крестовском в эксплуатацию, которое должно состояться в ближайшие дни.Стройка века и мизерная доля остарина. 5 главных скандалов неделиСтройка века и мизерная доля остарина. 5 главных скандалов недели«Советский спорт» по традиции вспоминает самые громкие скандалы, потрясшие спортивный мир за последние семь дней .Архитектор Дмитрий Буш: Выкатных полей в мире всего четыре, поэтому каких-то нормативов на эту тему нетОдин из лучших проектировщиков стадионов в России Дмитрий Буш считает, что причина повышенной вибрации поля стадиона «Крестовский» не в том, что строители нарушили нормативы.Контракт по петербургскому стадиону не уменьшит расходы на социальные объекты городаКомитет по строительству разъяснил подробности дополнительного контракта с генеральным подрядчиком стадиона на Крестовском острове.Алексей Сорокин: Надеемся, стадион в Петербурге сдадут до нового годаГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о сроках сдачи в эксплуатацию стадиона на Крестовском острове.Мы строили, строили и наконец построили! Почти. Чуть-чуть осталось. На 950 млнМы строили, строили и наконец построили! Почти. Чуть-чуть осталось. На 950 млнКогда-то давно, когда людям говорили, что их дом построен, они могли начинать ремонт в квартире и заселяться.Георгий Полтавченко: Строительство стадиона на Крестовском острове завершено, акт ввода подпишут на дняхГубернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что строительные работы на стадионе «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге завершены, «со дня на день» должен быть подписан акт ввода в эксплуатацию.Вадим Тюльпанов: Еще миллиарда на строительство стадиона должно хватитьПредседатель комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов рассказал о возможных изменениях суммы дополнительного контракта, которая составляет 952 миллиона рублей, на обслуживание петербургского стадиона.Санкт-Петербург заключил контракт с «Метростроем» на 952 млн рублей по дополнительным работам на новом стадионеКомитет строительства Санкт-Петербурга и компания «Метрострой» заключили контракт. Он предусматривает дополнительные работы на стадионе на Крестовском острове.Сдачу работ на стадионе в Петербурге продлили до мартаПо словам пресс-секретаря «Метростроя», сдачу работ на новом петербургском стадионе продлили до 31 марта.Документы о сдаче стадиона на Крестовском будут подписаны сегодня26 декабря будут подписаны документы о сдаче стадиона на Крестовском острове в Петербурге, сообщила в своем Твиттере руководитель пресс-службы генподрядчика Екатерина Гигиняк.На новом стадионе в Петербурге успешно протестировано таблоНа стадионе на Крестовском острове в Петербурге прошло успешное тестирование табло.«Зенит» проведет первый матч на новом стадионе в апреле против «Урала»Первый матч «Зенита» на новом стадионе пройдет в апреле 2017 года. Команда будет принимать «Урал» в чемпионате России.Виталий Мутко: По имиджу российского спорта нанесен большой уронВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко на коллегии Минспорта РФ сообщил, что российский спорт в 2016 году испытывал большие проблемы.Виталий Мутко: Главное, что наши спортсмены продолжат выступать на Кубке мираВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал решение международного союза биатлонистов (IBU) о проведении специального расследования в отношении СБР и 29 биатлонистов.
Главные новости
Футбол
«Спартак» хочет купить 18-летнего форварда сборной Конго
Футбол
Григорий Иванов: Широков взял паузу, чтобы подумать над предложением «Урала»
Хоккей
«Салават Юлаев» - «Металлург» (Магнитогорск). Онлайн
Хоккей
«Чикаго» подтвердил подписание нового контракта с Панариным
Футбол
Мутко поздравил строителей стадиона на Крестовском острове с окончанием строительства
Футбол
«Зенит» предложил 15 млн евро за Ракицкого
Футбол
Александр Бубнов: «Томь» и «Анжи», скорее всего, в этом сезоне покинут РФПЛ
Футбол
«Урал» сделал предложение Широкову
Биатлон
Яна Романова: От чего я должна защищаться? От царапин на пробирках?
Футбол
Психолог: «Динамо» – это команда организационного хаоса, проявить себя там Смолову было очень трудно
все новости
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
Стадион на Крестовском острове
Стадион на Крестовском острове