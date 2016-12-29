Мутко поздравил строителей стадиона на Крестовском острове с окончанием строительства
Вице-премьер Российской федерации Виталий Мутко поздравил строителей
стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге с окончанием строительства и
вводом арены в эксплуатацию.
«Сегодня получено соответствующее разрешение на ввод стадиона,
строительство закончено. Можно тех, кто трудился на стадионе, поздравить с этим
событием.
Стадион введен в строй, остается его адаптация к первому матчу. Это будет
матч «Зенита» в апреле. Сейчас начнется подготовка временной
инфраструктуры, периметров безопасности и прочих моментов», - сказал Мутко
ТАСС.
Напомним,
Северо-западное управление Ростехнадзора ранее объявило, что выдало заключение
о соответствии стадиона на Крестовском острове техническим требованиям и
проектной документации.
Строительные работы на
арене завершились 26 декабря. В тот же день компания «Метрострой» и комитет по
строительству заключили контракт на дополнительные работы, сумма соглашения -
952 миллиона рублей. Срок сдачи работ был продлен до 31 марта 2017 года. Первый
матч на стадионе пройдет в апреле 2017 года, в нем «Зенит» сыграет против
«Урала».