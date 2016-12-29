Мутко поздравил строителей стадиона на Крестовском острове с окончанием строительства

Вице-премьер Российской федерации Виталий Мутко поздравил строителей стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге с окончанием строительства и вводом арены в эксплуатацию.

«Сегодня получено соответствующее разрешение на ввод стадиона, строительство закончено. Можно тех, кто трудился на стадионе, поздравить с этим событием.

Стадион введен в строй, остается его адаптация к первому матчу. Это будет матч «Зенита» в апреле. Сейчас начнется подготовка временной инфраструктуры, периметров безопасности и прочих моментов», - сказал Мутко ТАСС.

Напомним, Северо-западное управление Ростехнадзора ранее объявило, что выдало заключение о соответствии стадиона на Крестовском острове техническим требованиям и проектной документации.

Строительные работы на арене завершились 26 декабря. В тот же день компания «Метрострой» и комитет по строительству заключили контракт на дополнительные работы, сумма соглашения - 952 миллиона рублей. Срок сдачи работ был продлен до 31 марта 2017 года. Первый матч на стадионе пройдет в апреле 2017 года, в нем «Зенит» сыграет против «Урала».