Александр Медведев: Кто-то должен снять заклятие победы в регулярном чемпионате. Почему бы это не сделать СКА?

Бывший президент КХЛ, член совета директоров СКА Александр Медведев поделился впечатлениями от посещения многофункционального комплекса «Хоккейный город», а также оценил итоги года для петербургского клуба.

- Идея от массовости к победам – это как аксиома в школьной математике: сказать легко, а сделать – иногда трудно. Сейчас концепция развития хоккея включает в себя четыре детско-юношеские спортивные школы, три молодежные команды, две команды ВХЛ, команда СКА в КХЛ и наш дружественный клуб «Витязь». Это дает огромный эффект. Все больше мальчишек и девчонок хотят заниматься хоккеем, просто кататься на коньках – это огромное удовольствие.

- Как можете оценить итоги года для СКА?

- В хоккее сезонный год, а итоги календарного пускай подводит бухгалтерия (смеется). После победы в Кубке Гагарина было тяжело, смена тренеров, но сейчас команда играет очень хорошо, и главное - заклятие победы в регулярном чемпионате кто-то должен преодолеть. Почему бы это не сделать СКА?

- В 2018 году «Хоккейный город» будет полностью введен в эксплуатацию. Можно сказать, что СКА впереди всех конкурентов на несколько голов?

- Хороший проект также реализуется в Ярославле, это олимпийский центр. В Казани очень хорошая база, которая не уступает по многим параметрам, а где-то даже сопоставима. Это пример: за короткий срок был сделан отличный проект, который позволит развивать хоккей, - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в начале сезона 2015/2016 СКА тренировал Андрей Назаров, в октябре его сменил Сергей Зубов. 1 июня двухлетний контракт с армейцами подписал главный тренер сборной России Олег Знарок. Под его руководством команда, набрав 104 очка в 42 матчах, лидирует в регулярном чемпионате.