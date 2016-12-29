Агент: Переговоры по переходу Луиса Адриано в «Спартак» имеют позитивный характер
Агент форварда «Милана»
Луиса Адриано Жилмар Велоз рассказал о переговорах по переходу 29-летнего
бразильца в «Спартак».
«Да, мы сейчас ведем переговоры, и они имеют позитивный характер. Адриано знает тренера «Спартака» Массимо Карреру, к тому же ему нравятся сам клуб и команда.
Он по-прежнему игрок «Милана», но если переговоры продвинутся, то я уверен, что вскоре он станет игроком «Спартака» и приедет в Россию», – приводит «Р-Спорт» слова Велоза.
Добавим, что Луис Адриано выступает за «Милан» с 2015 года, когда перешел в итальянский клуб из «Шахтера». В нынешнем сезоне он провел семь матчей в серии A и не отметился ни одним результативным действием.
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