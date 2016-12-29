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Георгий Полтавченко: Вибрация поля стадиона в Петербурге будет устранена к инспекции FIFA

Источник:  Р-СпортКомментарии

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко рассказал, когда будут устранены замечания по вибрации выкатного поля на стадионе на Крестовском острове.

«Все замечания учтены, по ним ведется работа, сегодня ведутся работы по устранению вибрации поля, решение найдено, и они будут завершены к очередной инспекции FIFA», - цитирует Полтавченко «Р-Спорт».

Напомним, что комиссия ФИФА забраковала из-за повышенной вибрации выкатное поле стадиона «Крестовский»

Строительные работы на арене завершились 26 декабря. В тот же день компания «Метрострой» и комитет по строительству заключили контракт на дополнительные работы, сумма соглашения - 952 миллиона рублей. Срок сдачи работ был продлен до 31 марта 2017 года. Первый матч на стадионе пройдет в апреле 2017 года, в нем «Зенит» сыграет против «Урала».

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