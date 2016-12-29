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«Чикаго» подтвердил подписание нового контракта с Панариным

Источник:  ХК «Чикаго Блэкхокс»Комментарии

«Чикаго» на своем официальном сайте подтвердил информацию о заключении нового соглашения с российским нападающим Артемием Панариным.

Новый контракт с 25-летним форвардом рассчитан до окончания сезона 2018/19. Финансовые условия сделки не разглашаются, однако, по данным TSN, за два следующих сезона Панарин заработает порядка 12 миллионов долларов.

Напомним, в нынешнем сезоне у него истекает контракт новичка.

В 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ Панарин набрал 37 (15+22) очков и является лучшим бомбардиром команды.

Добавим, что по итогам прошлого сезона россиянн стал обладателем «Колдер Трофи» как лучший новичок.

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