Педро: Будучи игроком «Барселоны», победы вам даются проще, но в АПЛ вы сталкиваетесь с кучей проблем

Полузащитник «Челси» Педро Родригес высказался о чемпионате Англии, а также прокомментировал победную серию своей команды, которая достигла 12-ти матчей.



«Чемпионат Англии – очень тяжелый турнир, поэтому 12 побед подряд можно считать великолепным достижением. АПЛ очень сильно отличается от испанской Примеры. Будучи игроком «Барселоны», победы вам даются проще, но здесь вы сталкиваетесь с кучей проблем. Их просто больше, и они преследуют вас изо дня в день. Здесь топ-команда может уступить аутсайдеру», – приводит слова Педро Goal.



В нынешнем сезоне 29-летний полузащитник провел 19 матчей, забил 4 гола и отдал 6 голевых передач.



Отметим, что «Челси» в последний раз проигрывал 24 сентября лондонскому «Арсеналу» (0:3). На данный момент команда Антонио Конте лидирует в таблице АПЛ, набрав после 18-ти туров 46 очков.