НХЛ. «Ванкувер» - «Анахайм», «Сан-Хосе» - «Филадельфия» и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Национальная хоккейная лига
Регулярный чемпионат
31 декабря
Матч
Место и дата
31 декабря 03:30, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
31 декабря 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
31 декабря 06:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
31 декабря 06:00, САП Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически