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НХЛ. «Ванкувер» - «Анахайм», «Сан-Хосе» - «Филадельфия» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Национальная хоккейная лига

Регулярный чемпионат

31 декабря

Матч

Каролина - Чикаго

Место и дата

31 декабря 03:30, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Сент-Луис - Нэшвилл

Место и дата

31 декабря 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Ванкувер - Анахайм

Место и дата

31 декабря 06:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Сан-Хосе - Филадельфия

Место и дата

31 декабря 06:00, САП Центр, Онлайн-трансляция

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