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Александр Медведев: Матч с Канадой на МЧМ показал, что с ними можно играть

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Бывший президент КХЛ, член совета директоров СКА Александр Медведев поделился впечатлениями от выступления сборной России на молодежном чемпионате мира в Канаде.

- Смотрите молодежный чемпионат мира?
- В прямом эфире пока не смотрел, но может, сегодня получится. Игра с Канадой показала, что с ними можно играть. Я бы не был пессимистом после первой игры.

- Какие ожидания от игры с американцами?
- Хорошо бы выиграть, чтобы найти себе подходящего соперника, хотя в четвертьфинале надо обыгрывать всех, - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в стартовых играх подопечные Валерия Брагина потерпели поражение от канадцев (3:5) и одержали крупную победу над сборной Латвии (9:1). Следующий матч российская молодежка проведет сегодня, 29 декабря, против сверстников из США. Начало встречи в 23:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Матч

Россия (U-20) - США (U-20)

Место и дата

29 декабря 23:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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