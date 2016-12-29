Александр Медведев: Матч с Канадой на МЧМ показал, что с ними можно играть

Бывший президент КХЛ, член совета директоров СКА Александр Медведев поделился впечатлениями от выступления сборной России на молодежном чемпионате мира в Канаде.

- Смотрите молодежный чемпионат мира?

- В прямом эфире пока не смотрел, но может, сегодня получится. Игра с Канадой показала, что с ними можно играть. Я бы не был пессимистом после первой игры.

- Какие ожидания от игры с американцами?

- Хорошо бы выиграть, чтобы найти себе подходящего соперника, хотя в четвертьфинале надо обыгрывать всех, - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в стартовых играх подопечные Валерия Брагина потерпели поражение от канадцев (3:5) и одержали крупную победу над сборной Латвии (9:1). Следующий матч российская молодежка проведет сегодня, 29 декабря, против сверстников из США. Начало встречи в 23:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.