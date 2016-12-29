Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев0 : 2Металлург
Хоккей  СКА- : -Локомотив
Хоккей  Давос- : -Автомобилист
Хоккей  Маунтфилд0 : 1Канада
Баскетбол  Црвена Звезда- : -ЦСКА
Хоккей  Россия (U-20)- : -США (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Эдегор может уйти в аренду в «Аякс» или «Херенвен»

Источник:  ASКомментарии

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор может провести вторую половину сезона в аренде в Голландии. На 18-летнего норвежца претендуют «Аякс» и «Херенвен».

По данным AS, оба клуба ведут активные переговоры с «Реалом», и теперь самому игроку нужно выбрать, где продолжить сезон.

По версии норвежских СМИ Эдегор склоняется к переходу в «Аякс», который идет на втором месте в чемпионате Голландии, отставая от лидирующего «Фейеноорда» на пять очков. «Херенвен» идет четвертым.

Добавим, что после перехода в «Реал» в январе 2015 года Эдегор провел за основную команду два матча, в основном выступая за «Реал Кастилью» в сегунде B.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Григорий Иванов: В «Урале» еще будут один-два новичкаПрезидент «Урала» Григорий Иванов рассказал о возможных приобретениях команды.«Спартак» хочет купить 18-летнего форварда сборной Конго«Спартак» сделал албанское «Тиране» предложение о трансфере нападающего Мервейла Ндокайта, сообщает DRCPF.Давид Вилья: Я ушел в «Барселону», потому что «Валенсии» были нужны деньгиФорвард Давид Вилья объяснил, почему в 2010 году перешел из «Валенсии» в «Барселону».Григорий Иванов: Широков взял паузу, чтобы подумать над предложением «Урала»Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном переходе Романа Широкова в екатеринбургский клуб.Бальде перейдет в ЦСКА, а Цаллагов в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛБальде перейдет в ЦСКА, а Цаллагов в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Педро: Будучи игроком «Барселоны», победы вам даются проще, но в АПЛ вы сталкиваетесь с кучей проблемПолузащитник «Челси» Педро Родригес высказался о чемпионате Англии, а также прокомментировал победную серию своей команды, которая достигла 12-ти матчей.Агент: Переговоры по переходу Луиса Адриано в «Спартак» имеют позитивный характерАгент форварда «Милана» Луиса Адриано Жилмар Велоз рассказал о переговорах по переходу 29-летнего бразильца в «Спартак».«Зенит» предложил 15 млн евро за РакицкогоЗащитник донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий может переехать в чемпионат России. Об этом сообщает издание Ajansspor.Дзадза рассматривает вариант перехода в «Валенсию»Форвард Симоне Дзадза может продолжить карьеру в «Валенсии». 25-летний итальянец, права на которого принадлежат «Ювентусу», выступает в нынешнем сезоне в аренде в «Вест Хэме».Тренер: Ахмедов не собирается покидать «Краснодар»Главный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян опроверг информацию, что полузащитник «Краснодара» и узбекистанской национальной команды Одил Ахмедов хочет покинуть краснодарский клуб.Василий Уткин: Уход Промеса? «Зенит» вон не переживает о Витселе – Цаллагова взяли!Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин – о возможном трансфере полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса в «Ливерпуль».«Бавария» и «Челси» претендуют на де ВреяЗащитник «Лацио» Стефан де Врей интересен «Баварии» и «Челси».«Челси» ведет переговоры о трансфере ЧичаритоНападающий леверкузенского «Байера» Хавьер Эрнандес попал в сферу интересов «Челси». Об этом сообщает издание Goal.Константин Сарсания: Адриано непросто будет влиться в «Спартак»Известный футбольный функционер и тренер Константин Сарсания считает, что бразильскому нападающему Луису Адриано будет нелегко освоиться в «Спартаке».Одил Ахмедов близок к переходу в «Шанхай СИПГ»Полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов близок к переходу в китайский клуб, сообщает Sports.uz.Агент Хонды: Мы отклонили предложения из Китая, наш приоритет – MLSПолузащитник «Милана» Кейсуке Хонда рассчитывает продолжить карьеру в MLS. Об этом сообщил агент 30-летнего японского игрока.Бернардески получил предложение от «ПСЖ»Нападающий «Фиорентины» Федерико Бернардески может перебраться в чемпионат Франции. Об этом сообщает издание talkSPORT.Неймар: Я бы хотел поиграть во «Фламенго»Форвард «Барселоны» Неймар заявил, что при условии возвращения в Бразилию хотел бы поиграть во «Фламенго», а не в родном «Сантосе».Окслейд-Чемберлен может перейти в «Ливерпуль»Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом раздумывает над приобретением полузащитника лондонского «Арсенала».«Интер» готов заплатить за Санчеса 150 млн евроПолузащитник лондонского «Арсенала» Алексис Санчес может вернуться в чемпионат Италии.
Главные новости
Футбол
«Спартак» хочет купить 18-летнего форварда сборной Конго
Футбол
Григорий Иванов: Широков взял паузу, чтобы подумать над предложением «Урала»
Хоккей
«Салават Юлаев» - «Металлург» (Магнитогорск). Онлайн
Хоккей
«Чикаго» подтвердил подписание нового контракта с Панариным
Футбол
Мутко поздравил строителей стадиона на Крестовском острове с окончанием строительства
Футбол
«Зенит» предложил 15 млн евро за Ракицкого
Футбол
Александр Бубнов: «Томь» и «Анжи», скорее всего, в этом сезоне покинут РФПЛ
Футбол
«Урал» сделал предложение Широкову
Биатлон
Яна Романова: От чего я должна защищаться? От царапин на пробирках?
Футбол
Психолог: «Динамо» – это команда организационного хаоса, проявить себя там Смолову было очень трудно
все новости
Аякс
Аякскалендарьстатистика
Херенвен
Херенвенкалендарьстатистика
Мартин Эдегор
Мартин Эдегорвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы