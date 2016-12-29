Эдегор может уйти в аренду в «Аякс» или «Херенвен»
Полузащитник «Реала»
Мартин Эдегор может провести вторую половину сезона в аренде в Голландии. На
18-летнего норвежца претендуют «Аякс» и «Херенвен».
По данным AS, оба клуба ведут активные переговоры с «Реалом», и теперь самому игроку нужно выбрать, где продолжить сезон.
По версии норвежских СМИ Эдегор склоняется к переходу в «Аякс», который идет на втором месте в чемпионате Голландии, отставая от лидирующего «Фейеноорда» на пять очков. «Херенвен» идет четвертым.
Добавим, что после перехода в «Реал» в январе 2015 года Эдегор провел за основную команду два матча, в основном выступая за «Реал Кастилью» в сегунде B.
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