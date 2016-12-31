Гендиректор «Томи»: Главная задача на сезон - сохранить клуб
Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев сообщил, что главная задача
клуба – сохранить футбольный клуб и доиграть текущий сезон в РФПЛ.
«Главная наша задача – сохранить футбольный клуб, чтобы он доиграл
сезон и существовал дальше», - приводит «Р-Спорт» ответ Киселева на вопрос, остается
ли у «Томи» задача сохранить прописку в РФПЛ.
Ранее стало известно, что у «Томи» серьезные проблемы с
финансированием, существуют большие долги перед игроками и персоналом. В начале
декабря генеральный директор клуба Руслан Киселев не исключил, что «Томь» теоретически может сняться с розыгрыша РФПЛ. В
середине декабря спортивный директор клуба Игорь Кудряшов заявил, что идут
разговоры о том, чтобы доиграть сезон дублирующим составом.
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