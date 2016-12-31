Гендиректор «Томи»: Главная задача на сезон - сохранить клуб

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев сообщил, что главная задача клуба – сохранить футбольный клуб и доиграть текущий сезон в РФПЛ.

«Главная наша задача – сохранить футбольный клуб, чтобы он доиграл сезон и существовал дальше», - приводит «Р-Спорт» ответ Киселева на вопрос, остается ли у «Томи» задача сохранить прописку в РФПЛ.

Ранее стало известно, что у «Томи» серьезные проблемы с финансированием, существуют большие долги перед игроками и персоналом. В начале декабря генеральный директор клуба Руслан Киселев не исключил, что «Томь» теоретически может сняться с розыгрыша РФПЛ. В середине декабря спортивный директор клуба Игорь Кудряшов заявил, что идут разговоры о том, чтобы доиграть сезон дублирующим составом.