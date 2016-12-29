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Агент: В КХЛ Панарин мог бы заработать больше, но он получает удовольствие от игры в НХЛ

Источник:  Р-СпортКомментарии

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Чикаго» Артемия Панарина в России, прокомментировал информация о подписании американским клубом с игроком нового контракта.

«Панарин подписался на неплохие деньги, - цитирует Черных «Р-Спорт». - У того же Владимира Тарасенко те же цифры, но на более длительный срок. Может, Тарасенко даже больше рискует. Отыграв два года, Панарин сможет заключить еще более выгодный длительный контракт, соответствующий другим лидерам «Чикаго». Или вообще, например, вернуться в Россию, кто знает? Он бы мог приехать в КХЛ сейчас и заработать больше. Но самое главное, что он получает удовольствие от игры в НХЛ и не хочет что-то менять».

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