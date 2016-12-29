Александр Медведев: Жалко, что Иванович не приедет в Петербург

Бывший президент КХЛ, генеральный директор турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев высказался о решении Аны Иванович завершить спортивную карьеру.

- Обидно, что Иванович не приедет в Петербург?

- Жалко, конечно, но, видимо, у нее семейные планы, - сказал Медведев в ответ на вопрос корреспондента «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 29-летняя теннисистка объявила о завершении карьеры 28 декабря. О своем решении Иванович сообщила в социальной сети Facebook. Победительница «Ролан Гаррос»-2008 заявила, что после ухода из тенниса «постарается себя найти в бизнесе, индустриях моды и красоты».

В феврале 2016 года сербка выступала на St. Petersburg Ladies Trophy и дошла на турнире до полуфинала, где проиграла Роберте Винчи.