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Давид Вилья: Я ушел в «Барселону», потому что «Валенсии» были нужны деньги

Источник:  Football EspanaКомментарии

Форвард Давид Вилья объяснил, почему в 2010 году перешел из «Валенсии» в «Барселону».

«Если бы «Валенсии» не были нужны деньги, я бы остался в клубе. У меня был долгосрочный контракт», – сказал 35-летний испанец.

Через три года Вилья сменил «Барселону» на «Атлетико».

«Я решил уйти, чтобы получить более важную роль в другом клубе. Я играл все меньше и меньше, а в клуб приходили новички, которые были лучше меня», – добавил Вилья.

Напомним, последние два года форвард провел в MLS за «Нью-Йорк Сити». 

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