Григорий Иванов: Во второй части сезона «Урал» исправит положение и будет радовать игрой болельщиков

Президент «Урала» Григорий Иванов подвел итоги первой половины сезона.

«Начало чемпионата-2016/17 прошло для «Урала» не очень удачно. Хотя первые две игры сыграли хорошо, и были все предпосылки к тому, что на прежнем уровне будем выступать. Но потом что-то надломилось. Думали, что тренерский штаб сделает все, чтобы команда воспрянула духом. Но получилось так, как получилось. Осенью мы очень много недобрали очков, и сейчас находимся в опасной зоне. Но пришел новый тренер, и я думаю, что во второй части сезона мы исправим положение и будем радовать своей игрой наших дорогих болельщиков», - приводит слова Иванова пресс-служба клуба.

Напомним, после 17 матчей чемпионата России «Урал» с 14-ю очками расположился на 13-й строчке.