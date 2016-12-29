Григорий Иванов: Во второй части сезона «Урал» исправит положение и будет радовать игрой болельщиков
Президент
«Урала» Григорий Иванов подвел итоги первой половины сезона.
«Начало чемпионата-2016/17 прошло для «Урала» не очень
удачно. Хотя первые две игры сыграли хорошо, и были все предпосылки к тому, что
на прежнем уровне будем выступать. Но потом что-то надломилось. Думали, что
тренерский штаб сделает все, чтобы команда воспрянула духом. Но получилось так,
как получилось. Осенью мы очень много недобрали очков, и сейчас находимся в
опасной зоне. Но пришел новый тренер, и я думаю, что во второй части сезона мы
исправим положение и будем радовать своей игрой наших дорогих болельщиков», -
приводит слова Иванова пресс-служба клуба.
Напомним, после 17 матчей чемпионата России «Урал» с 14-ю
очками расположился на 13-й строчке.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически