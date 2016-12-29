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Брайс Менцис вынужден пропустить «Дакар-2017»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Гонщик пропустит ралли-рейд «Дакар-2017» из-за неудачной попытки прыгнуть на внедорожнике. 

Знаменитый американский гонщик Брайс Менцис, заявлявшийся для участия в «Дакаре-2017» в классе внедорожников, вынужден пропустить предстоящий ралли-рейд. Менцис получил травму плеча во время попытки установить мировой рекорд по дальности прыжка на внедорожном пикапе. Гонщику предстоит операция, и он уже никак не успеет прибыть в Южную Америку. 

Напомним, что Брайс Менцис на ралли-рейде выступает в составе команды X-Raid. Известность ему принесли  выступления на трофи-траках. Также ему принадлежит мировой рекорд по дальности прыжка на внедорожнике. 

«Я очень разочарован тем, что вынужден отказаться от старта на «Дакаре» в этот раз. Это была одна из моих жизненных целей. Придётся ждать ещё год, чтобы попробовать её реализовать», — цитирует Менциса пресс-служба команды.

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