«Спартак» хочет купить 18-летнего форварда сборной Конго
«Спартак» сделал албанское «Тиране» предложение о трансфере нападающего Мервейла Ндокайта, сообщает DRCPF.
По данным издания, 18-летним форвардом, который провел уже восемь матчей за сборную Конго, интересуются также несколько европейских клубов. Однако «Тирана» хочет сохранить Ндокайта у себя минимум до лета следующего года.
До перехода в албанскую команду конголезец защищал цвета клуба «Леопардс».
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