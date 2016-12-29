Григорий Иванов: Только налогов в этом году «Урал» заплатил на сумму более 80 миллионов рублей

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о финансовой ситуации в клубе.

«Хочу отметить, что 2016 год мы в финансовом плане прожили нормально. Один раз только на несколько дней задержали зарплату, а так, изо дня в день все выплачивали. Стараемся везде все вовремя заплатить. Только налогов в этом году мы заплатили на сумму более 80 миллионов рублей. Задача всех периферийных клубов – находить молодых футболистов, растить их и продавать в другие клубы. Пока мы не можем в финансовом плане конкурировать с богатыми клубами, такими как «Спартак» и «Зенит». Поэтому и на чемпионство нам рано замахиваться. Хотя пример «Ростова» показал, что можно и с небольшим бюджетом достойно играть в Лиге Чемпионов.», - приводит слова Иванова пресс-служба клуба.

Напомним, после 17 матчей чемпионата России «Урал» с 14-ю очками расположился на 13-й строчке.