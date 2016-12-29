Григорий Иванов: В «Урале» еще будут один-два новичка

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о возможных приобретениях команды.

«Конечно, еще будут один-два новичка. Мы хотим усилить вратарскую позицию. И все-таки нам нужен еще один футболист в середину поля, где после ухода Асеведо у нас нет такого футболиста, который может отдать последний пас, который может доставить мяч до нападающих, чтобы те забили гол. На эту позицию мы ищем игрока. Накануне буквально мы подписали молодого парня из «Сибири», заключили также контракт с молодым игроком из «Енисея». Обоих футболистов – и Никиту Глушкова, и Александра Ломакина – мы приобрели. У каждого из них в контрактах была прописана сумма отступных. Также Александр Тарханов взял из своего предыдущего клуба «Славия» правого полузащитника Николая Димитрова. Наш главный тренер очень на него надеется и говорит, что он принесет нам очень большую пользу», - приводит слова Иванова пресс-служба клуба.

Напомним, после 17 матчей чемпионата России «Урал» с 14-ю очками расположился на 13-й строчке турнирной таблицы.