Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев0 : 2Металлург
Хоккей  СКА- : -Локомотив
Хоккей  Давос- : -Автомобилист
Хоккей  Маунтфилд0 : 1Канада
Баскетбол  Црвена Звезда- : -ЦСКА
Хоккей  Россия (U-20)- : -США (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Григорий Иванов: В «Урале» еще будут один-два новичка

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о возможных приобретениях команды.

«Конечно, еще будут один-два новичка. Мы хотим усилить вратарскую позицию. И все-таки нам нужен еще один футболист в середину поля, где после ухода Асеведо у нас нет такого футболиста, который может отдать последний пас, который может доставить мяч до нападающих, чтобы те забили гол. На эту позицию мы ищем игрока. Накануне буквально мы подписали молодого парня из «Сибири», заключили также контракт с молодым игроком из «Енисея». Обоих футболистов – и Никиту Глушкова, и Александра Ломакина – мы приобрели. У каждого из них в контрактах была прописана сумма отступных. Также Александр Тарханов взял из своего предыдущего клуба «Славия» правого полузащитника Николая Димитрова. Наш главный тренер очень на него надеется и говорит, что он принесет нам очень большую пользу», - приводит слова Иванова пресс-служба клуба.

Напомним, после 17 матчей чемпионата России «Урал» с 14-ю очками расположился на 13-й строчке турнирной таблицы.


Бальде перейдет в ЦСКА, а Цаллагов в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Григорий Иванов: Только налогов в этом году «Урал» заплатил на сумму более 80 миллионов рублейПрезидент «Урала» Григорий Иванов рассказал о финансовой ситуации в клубе.«Спартак» хочет купить 18-летнего форварда сборной Конго«Спартак» сделал албанское «Тиране» предложение о трансфере нападающего Мервейла Ндокайта, сообщает DRCPF.Григорий Иванов: Во второй части сезона «Урал» исправит положение и будет радовать игрой болельщиковПрезидент «Урала» Григорий Иванов подвел итоги первой половины сезона.Григорий Иванов: Широков взял паузу, чтобы подумать над предложением «Урала»Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном переходе Романа Широкова в екатеринбургский клуб.Бальде перейдет в ЦСКА, а Цаллагов в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛБальде перейдет в ЦСКА, а Цаллагов в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Эдегор может уйти в аренду в «Аякс» или «Херенвен»Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор может провести вторую половину сезона в аренде в Голландии. На 18-летнего норвежца претендуют «Аякс» и «Херенвен».Агент: Переговоры по переходу Луиса Адриано в «Спартак» имеют позитивный характерАгент форварда «Милана» Луиса Адриано Жилмар Велоз рассказал о переговорах по переходу 29-летнего бразильца в «Спартак».«Зенит» предложил 15 млн евро за РакицкогоЗащитник донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий может переехать в чемпионат России. Об этом сообщает издание Ajansspor.Александр Бубнов: «Томь» и «Анжи», скорее всего, в этом сезоне покинут РФПЛФутбольный эксперт Александр Бубнов считает, что, скорее всего, премьер-лигу в этом году покинут «Томь» и «Анжи».Тренер: Ахмедов не собирается покидать «Краснодар»Главный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян опроверг информацию, что полузащитник «Краснодара» и узбекистанской национальной команды Одил Ахмедов хочет покинуть краснодарский клуб.Василий Уткин: Уход Промеса? «Зенит» вон не переживает о Витселе – Цаллагова взяли!Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин – о возможном трансфере полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса в «Ливерпуль».«Урал» сделал предложение Широкову«Урал» в своем твиттере подвел итоги года.«Бавария» и «Челси» претендуют на де ВреяЗащитник «Лацио» Стефан де Врей интересен «Баварии» и «Челси».Тренер для Гаджибекова. Сергей Микулик – о переменах в «Анжи»Тренер для Гаджибекова. Сергей Микулик – о переменах в «Анжи»Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – о переменах в стане махачкалинского «Анжи».Кто возглавил «Анжи». 10 фактов об Османе КадиевеКто возглавил «Анжи». 10 фактов об Османе Кадиеве«Советский спорт» рассказывает о новом владельце махачкалинского клуба.Психолог: «Динамо» – это команда организационного хаоса, проявить себя там Смолову было очень трудноСпортивный психолог Вадим Гущин объясняет причины последних успехов Федора Смолова.«Челси» ведет переговоры о трансфере ЧичаритоНападающий леверкузенского «Байера» Хавьер Эрнандес попал в сферу интересов «Челси». Об этом сообщает издание Goal.Константин Сарсания: Адриано непросто будет влиться в «Спартак»Известный футбольный функционер и тренер Константин Сарсания считает, что бразильскому нападающему Луису Адриано будет нелегко освоиться в «Спартаке».«Уфа» проведет сборы на Кипре и в ТурцииСтал известен план подготовки «Уфы» к весенней части чемпионата России.Одил Ахмедов близок к переходу в «Шанхай СИПГ»Полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов близок к переходу в китайский клуб, сообщает Sports.uz.
Главные новости
Футбол
«Спартак» хочет купить 18-летнего форварда сборной Конго
Футбол
Григорий Иванов: Широков взял паузу, чтобы подумать над предложением «Урала»
Хоккей
«Салават Юлаев» - «Металлург» (Магнитогорск). Онлайн
Хоккей
«Чикаго» подтвердил подписание нового контракта с Панариным
Футбол
Мутко поздравил строителей стадиона на Крестовском острове с окончанием строительства
Футбол
«Зенит» предложил 15 млн евро за Ракицкого
Футбол
Александр Бубнов: «Томь» и «Анжи», скорее всего, в этом сезоне покинут РФПЛ
Футбол
«Урал» сделал предложение Широкову
Биатлон
Яна Романова: От чего я должна защищаться? От царапин на пробирках?
Футбол
Психолог: «Динамо» – это команда организационного хаоса, проявить себя там Смолову было очень трудно
все новости
Урал
Уралкалендарьстатистика
Григорий Иванов
Григорий Ивановвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы