Наиль Измайлов: Новую базу «Спартака» планируем сдать в марте 2017 года

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов рассказал о ходе строительства базы красно-белых в Тушине.

«Будет небольшая адаптация стадиона к Кубку Конфедераций, потому как там запланированы несколько иные зрительские категории, которые не совпадают с клубными. Будет больше зона прессы, больше зона VIP.

В марте 2017 года планируем сдать новую базу «Спартака». Поля уже подогреваются, трава растет. Здания закончены, тепло подведено. Но команда туда пока не заедет, потому что мы отдаем базу на Кубок Конфедераций и на чемпионат мира под тренировочную площадку для команд-участниц», – приводит «Спорт FM» слова Измайлова.

Напомним, летом 2017 года «Открытие Арена» примет матчи Кубка конфедераций, а через год – матчи чемпионата мира.