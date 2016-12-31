День в истории. Денису Денисову – 35 лет!

31 декабря свое 35-летие отмечает известный российский хоккеист, защитник, двукратный чемпион мира Денис Денисов.

Денис Денисов – воспитанник хоккейной школы ЦСКА. Он выступал за следующие клубы: ХК ЦСКА (1997/98), «Крылья Советов» (2001/2002), «Салават Юлаев» (2002/2003), «Ак Барс» (2003-2006), «Авангард» (2006-2008), московское «Динамо» (2008-2010), СКА (2010-2012) и снова за ЦСКА (с 2012-го).

Выступая за сборную России, Денис Денисов выигрывал бронзу чемпионата мира-2005, а также золотые медали чемпионатов мира 2012 и 2014 годов.

На клубном уровне Денис Денисов – чемпион России (2006, 2015) и обладатель Кубка Шпенглера (2008, 2010).

В 2000 году Денис Денисов был выбран в пятом круге драфта НХЛ под 149-м номером «Баффало Сейбрз».