День в истории. Денису Денисову – 35 лет!
31 декабря свое 35-летие отмечает известный российский хоккеист, защитник,
двукратный чемпион мира Денис Денисов.
Денис Денисов – воспитанник хоккейной школы ЦСКА. Он выступал за
следующие клубы: ХК ЦСКА (1997/98), «Крылья Советов» (2001/2002), «Салават
Юлаев» (2002/2003), «Ак Барс» (2003-2006), «Авангард» (2006-2008), московское «Динамо»
(2008-2010), СКА (2010-2012) и снова за ЦСКА (с 2012-го).
Выступая за сборную России, Денис Денисов выигрывал бронзу чемпионата
мира-2005, а также золотые медали чемпионатов мира 2012 и 2014 годов.
На клубном уровне Денис Денисов – чемпион России (2006, 2015) и обладатель Кубка Шпенглера (2008, 2010).
В 2000 году Денис Денисов был выбран в пятом круге драфта НХЛ под
149-м номером «Баффало Сейбрз».
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