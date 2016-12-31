Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Швейцария (U-20)5 : 4 БДания (U-20)
Футбол  Челси- : -Сток Сити
Хоккей  Швеция (U-20)- : -Чехия (U-20)
Хоккей  Словакия (U-20)4 : 2Латвия (U-20)
Футбол  Ливерпуль- : -Манчестер Сити
Хоккей  США (U-20)- : -Канада (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

День в истории. Сейду Думбия – 29 лет!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

31 декабря свое 29-летие отмечает нападающий сборной Кот-д’Ивуара Сейду Думбия.

Основные успехи в клубной карьере нападающего связаны с выступлениями за московский ЦСКА в период 2010-2015 годов. Вместе с армейским клубом Думбия трижды выигрывал чемпионат России (2012/13, 2013/14, 2015/2016), дважды национальный Кубок (2010/11, 2012/13) и один раз Суперкубок России (2014).

Сейду Думбия - рекордсмен чемпионата России по количеству голов в одном сезоне (28 голов).

В составе национальной сборной Кот-д’Ивуара Сейду Думбия в 2015 году выигрывал Кубок африканских наций.

Сейчас права на Сейду Думбия принадлежат итальянской «Роме», которая в январе 2015-го купила нападающего у ЦСКА. Однако в данный момент Думбия на правах аренды выступает за швейцарский «Базель».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Трансфер Думбия признан худшей январской сделкой в истории «Ньюкасла»Британский портал Hitc.com признал переход бывшего нападающего ЦСКА Сейду Думбия в «Ньюкасл» худшей январской сделкой в истории английского клуба.Думбия может вернуться в ЦСКАФорвард «Ромы» Сейду Думбия, выступающий на правах аренды за «Базель», может вернуться в ЦСКА, сообщают «Известия».Ролан Гусев: С Мусой ЦСКА мог бы обыграть «Тоттенхэм»Ролан Гусев: С Мусой ЦСКА мог бы обыграть «Тоттенхэм»Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев проанализировал поражение армейцев от «Тоттенхэма» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.Ласина Траоре: Думбия советовал мне переходить в ЦСКАФорвард ЦСКА Ласина Траоре рассказал, почему он решил перейти в московский клуб. Он сказал, что такой совет ему дал бывший форвард армейцев Сейду Думбия.Первый луч. «Зенит» наконец-то победил с ЛуческуПервый луч. «Зенит» наконец-то победил с ЛуческуSovsport.ru рассказывает, как «Зенит» разгромил «Базель» и какие проблемы у питерского клуба за десять дней до старта сезона.Сейду Думбия: Я отказался ехать в Китай и «Рома» в наказание заставила меня тренироваться 3 раза в деньБывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия рассказал о трудностях своего пребывания в составе «Ромы».Думбия официально стал игроком «Базеля»Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия продолжит карьеру в швейцарском «Базеле».Агент Думбия: Сейчас мы рассматриваем разные варианты. Пока Сейду - игрок «Ромы»Агент Сейду Думбия Жан-Бернард Бейтризон рассказал о будущем футболиста «Ромы».Думбия будет выступать за «Базель» на правах арендыЭкс-нападающий ЦСКА Сейду Думбия, права на которого принадлежат «Роме» в следующем сезоне будет выступать за швейцарский «Базель», сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.«Базель» готов заплатить за Думбия 7,4 млн евроНападающий «Ромы» Сейду Думбия может перейти в «Базель», который готов заплатить за трансфер футболиста 7,4 миллиона евро.Мексиканский клуб готов заплатить «Роме» 10 млн евро за ДумбияФорвард «Ромы» Сейду Думбия попал в сферу интересов мексиканского «Тигрес». Клуб предложил за нападающего 10 миллионов евро.Думбия может продолжить карьеру в «Фенербахче»Ивуарийский форвард Сейду Думбия может стать игроком стамбульского «Фенербахче» в летнее трансферное окно.Сейду Думбия: В футболе возможно все, почему бы вновь не оказаться в ЦСКА?Форвард «Ромы» Сейду Думбия рассказал о переходе в «Ньюкасл», и не исключил возможности возвращения в ЦСКА.Вальтер Сабатини: Знал, что Думбия не заиграет в «Ньюкасле»Спортивный директор «Ромы» Вальтер Сабатини признался, что заранее знал, что экс-нападающий ЦСКА Сейду Думбия не заиграет в «Ньюкасле».Агент: Думбия не ведет переговоров с ЦСКААгент нападающего «Ньюкасла» Сейду Думбия Жан-Бернар Бейтризон рассказал, зачем футболист приезжал в Москву.Леонид Слуцкий: Цель приезда Думбья? Пообщаться с ребятамиГлавный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после победы над «Динамо» в 25-м туре чемпионата России (1:0) сказал, что бывший нападающий армейцев Сейду Думбья прилетел в Москву просто пообщаться с бывшими партнерами.Думбия посетил матч ЦСКА – «Динамо»Экс-нападающий армейцев Сейду Думбия посетил встречу 25-го тура РФПЛ между ЦСКА и московским «Динамо».Дмитрий Селюк: Мусе не нужно питать иллюзий и мечтать об АПЛФутбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что нападающему ЦСКА Ахмеду Мусе не стоит переходить в чемпионат Англии.Сейду Думбия: Я больше не хочу играть в «Роме»Нападающий английского «Ньюкасла» Сейду Думбия считает, что настало время показать себя в АПЛ.Агент: Думбия не вернулся в ЦСКА зимой, так как не удалось договориться с «Ромой»Жан-Бернар Бейтризон, представляющий интересы нападающего «Ньюкасла» Сейду Думбия, рассказал о переговорах «Ромы» и ЦСКА относительно возвращения футболиста в российский клуб.
Главные новости
Фигурное катание
Сотникова упомянута в докладе Макларена и может лишиться золота Олимпиады в Сочи
Хоккей
Швейцарцы по буллитам обыграли датчан и оставили финнов без плей-офф МЧМ
Футбол
Антонио Конте: Куртуа не покинет «Челси» в ближайшее трансферное окно
Баскетбол
Кит Лэнгфорд: После большого перерыва, я, как и весь УНИКС, стал более агрессивным
Футбол
«Эвертон» добыл ничью в матче с «Халлом»
Хоккей
«Лугано» разгромил «Давос» и вышел в финал Кубка Шпенглера
Шахматы
Сергей Карякин: Не в этот раз, мистер Карлсен!
Футбол
Роналду стал лучшим бомбардиром международных турниров в 2016 году
Футбол
Евгений Ловчев: Широков еще и за сборную России способен играть
Футбол
Роман Широков: У «Спартака» достаточный отрыв, чтобы стать чемпионом
все новости
Сейду Думбия
Сейду Думбиявсе новости