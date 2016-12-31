День в истории. Сейду Думбия – 29 лет!

31 декабря свое 29-летие отмечает нападающий сборной Кот-д’Ивуара Сейду Думбия.

Основные успехи в клубной карьере нападающего связаны с выступлениями за московский ЦСКА в период 2010-2015 годов. Вместе с армейским клубом Думбия трижды выигрывал чемпионат России (2012/13, 2013/14, 2015/2016), дважды национальный Кубок (2010/11, 2012/13) и один раз Суперкубок России (2014).

Сейду Думбия - рекордсмен чемпионата России по количеству голов в одном сезоне (28 голов).

В составе национальной сборной Кот-д’Ивуара Сейду Думбия в 2015 году выигрывал Кубок африканских наций.

Сейчас права на Сейду Думбия принадлежат итальянской «Роме», которая в январе 2015-го купила нападающего у ЦСКА. Однако в данный момент Думбия на правах аренды выступает за швейцарский «Базель».