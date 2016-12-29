Самедов не поедет на сбор «Локомотива», если останется в клубе

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов не поедет за границу на сбор с основным составом, если останется в клубе, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Первый сбор железнодорожники проведут в испанском Эстепоне с 10 по 23 января. Второй и третий будут в испанской Марбелье с 26 января по 7 февраля и в турецком Белеке с 11 по 23 февраля соответственно.

«Самедов не поедет на заграничный сбор основного состава и продолжит тренироваться с дублем «Локомотива», первый сбор которого пройдет в Москве - занятия будут в манеже. Если он не перейдет в «Спартак», тогда отправится с дублем и на второй сбор», - сказал источник.

Ранее СМИ сообщили, что переход Самедова в «Спартак» затягивается из-за того, что стороны не могут согласовать сумму трансфера.

Напомним, в нынешнем сезоне в 17 матчах Самедов забил пять голов и отдал две голевые передачи. Ранее футболист уже играл за «Спартак» в 2001 - 2005 годах.

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