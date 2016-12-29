Пинтуро выиграл комбинацию в Санта Катерине
Бронзовый призер
Олимпийских игр Алексис Пинтуро выиграл комбинацию на этапе Кубка мира в Санта
Катерине.
25-летний француз опередил на 0,34 секунды австрийца Марселя Хиршера. Третьим стал норвежец Александр Аамондт Кильде, который был лучшим по итогам первой части программы – супергиганта.
Единственный представитель России Павел Трихичев не завершил первую попытку.
Санта Катерина
(Италия)
Кубок мира
Мужчины
Комбинация
1. Алексис Пинтуро
(Франция) – 2.19,71
2. Марсель Хиршер
(Австрия) – +0,34
3. Александр Аамодт Кильде (Норвегия) – +1,13
Павел Трихичев (Россия) не завершил первую попытку.
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