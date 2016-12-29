Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев2 : 3Металлург
Хоккей  СКА- : -Локомотив
Хоккей  Давос- : -Автомобилист
Хоккей  Маунтфилд1 : 5Канада
Баскетбол  Црвена Звезда- : -ЦСКА
Хоккей  Россия (U-20)- : -США (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Пинтуро выиграл комбинацию в Санта Катерине

Комментарии

Бронзовый призер Олимпийских игр Алексис Пинтуро выиграл комбинацию на этапе Кубка мира в Санта Катерине.

25-летний француз опередил на 0,34 секунды австрийца Марселя Хиршера. Третьим стал норвежец Александр Аамондт Кильде, который был лучшим по итогам первой части программы – супергиганта.

Единственный представитель России Павел Трихичев не завершил первую попытку.

Санта Катерина (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Комбинация

1. Алексис Пинтуро (Франция) – 2.19,71

2. Марсель Хиршер (Австрия) – +0,34

3. Александр Аамодт Кильде (Норвегия) – +1,13

Павел Трихичев (Россия) не завершил первую попытку.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шиффрин одержала вторую победу в гигантском слаломе в ЗеммерингеОлимпийская чемпионка Микаэла Шиффрин стала победительницей в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Земмеринге (Австрия).На этапе КМ в Санта-Катерине отменены соревнования по скоростному спуску среди мужчинМеждународная федерация лыжного спорта (FIS) на своем официальном сайте сообщила об отмене из-за погодных условий соревнований по скоростному спуску среди мужчин.Старт МЧМ и «Ливерпуль» – «Манчестер Сити». Главные события неделиСтарт МЧМ и «Ливерпуль» – «Манчестер Сити». Главные события недели«Советский спорт» анонсирует главные спортивные события, которые состоятся на этой неделе.Гут победила в супергиганте в Валь-д’ИзереШвейцарская горнолыжница Лара Гут выиграла супергигант на этапе Кубка мира в Валь-д’Изере (Франция).Хиршер победил в слаломе-гиганте в Альта БадииСеребряный призер Олимпийских игр Марсель Хиршер стал победителем слалома-гиганта на этапе Кубка мира в Альта Бадии (Италия).Словенка Штуец победила в комбинации на этапе Кубка мира в Валь д’ИзереНа этапе Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин Валь д’Изере (Франция) состоялись соревнования в комбинации. Первое место заняла словенская спортсменка Илька Штуец.Норвежец Янсруд победил в супергиганте, Трихичев – 62-йВ Валь Гардене (Италия) проходит этап Кубка мира по горнолыжному спорту. В соревнованиях мужчин в супергиганте победил норвежский спортсмен Кьетиль Янсруд.Леонид Мельников: Бронза Хорошилова полностью отразила реальную силу в мировом слаломеПрезидент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР) Леонид Мельников поделился впечатлениями от выступление горнолыжника Александра Хорошилова в слаломе на этапе Кубка мира во французском Валь-д'Изере.Урбан Планиншек: Третье место Хорошилова – достижение для горнолыжного спорта в РоссииГлавный тренер сборной России по горнолыжному спорту Урбан Планиншек прокомментировал выступление горнолыжника Александра Хорошилова в слаломе на этапе Кубка мира во французском Валь-д'Изере.Хорошилов - третьий в слаломе на этапе КМ во ФранцииРоссиянин Александр Хорошилов стал третьим в слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту, который проходит во французском Валь д'Изере.Шиффрин одержала победу в слаломе в КиллингтонеПобедительница общего зачета Кубка мира прошлого сезона Микаэла Шиффрин заняла первое место в слаломе на третьем этапе Кубка мира в Киллингтоне (США).Хиршер выиграл слалом в ЛевиЧетырехкратный чемпион мира Марсель Хиршер занял первое место в слаломе на втором этапе Кубка мира в Леви (Финляндия).Шиффрин выиграла слалом в ЛевиОлимпийская чемпионка Микаэла Шиффрин стала победительницей в слаломе на втором этапе Кубка мира в Леви (Финляндия).Гут выиграла гигантский слалом в ЗельденеПобедительница общего зачета Кубка мира прошлого сезона Лара Гут показала лучший результат в гигантском слаломе на первом этапе Кубка мира в Зельдене.Двукратная олимпийская чемпионка Тина Мазе завершила карьеруДвукратная олимпийская чемпионка Тина Мазе завершила карьеруДвукратная чемпионка зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи словенская горнолыжница Тина Мазе объявила о завершении спортивной карьеры.Шиффрин победила в слаломе в Кран-МонтанеОлимпийская чемпионка Микаэла Шиффрин заняла первое место в слаломе на этапе Кубка мира в Кранс-Монтане (Швейцария).Нойройтер победил в слаломе в Японии, Хорошилов – 14-йЧемпион мира Феликс Нойройтер стал победителем в слаломе на этапе Кубка мира в Юзава Наэба (Япония).Хорошилов в третий раз в сезоне выиграл бронзу в слаломеРоссийский горнолыжник Александр Хорошилов занял третье место в слаломе на 13-м этапе Кубка мира в Шладминге (Австрия).Александр Хорошилов: Дистанция между мной и Хиршером постепенно уменьшаетсяРоссийский горнолыжник Александр Хорошилов рассказал о конкуренции в слаломе с австрийцем Марселем Хиршером.Велес-Зузулова выиграла слалом в ФлахауСловацкая горнолыжница Вероника Велес-Зузулова заняла первое место в слаломе в Флахау (Австрия).
Главные новости
Футбол
Виталий Кафанов: «Ростов» хотел купить Крицюка, но узнали стоимость и отказались
Футбол
Экс-полузащитник «Спартака» Кариока может переехать в Китай за 8 млн евро
Футбол
Эменике вместо «Спартака» может оказаться в «Локомотиве»
Футбол
Самедов не поедет на сбор «Локомотива», если останется в клубе
Футбол
«Спартак» хочет купить 18-летнего форварда сборной Конго
Футбол
Григорий Иванов: Широков взял паузу, чтобы подумать над предложением «Урала»
Хоккей
«Салават Юлаев» - «Металлург» (Магнитогорск). Онлайн
Хоккей
«Чикаго» подтвердил подписание нового контракта с Панариным
Футбол
Мутко поздравил строителей стадиона на Крестовском острове с окончанием строительства
Футбол
«Зенит» предложил 15 млн евро за Ракицкого
все новости
Алексис Пинтуро
Алексис Пинтуровсе новости
Марсель Хиршер
Марсель Хиршервсе новости
Александр Кильде
Александр Кильдевсе новости
Павел Трихичев
Павел Трихичеввсе новости
Кубок мира по горнолыжному спорту
Кубок мира по горнолыжному спорту