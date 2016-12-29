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ФК «Панатинаикос» открыл киберспортивное подразделение

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Греческий футбольный клуб «Панатинаикос» объявил об открытии киберспортивного подразделения. Об этом сообищил официальный сайт команды.

Клуб планирует инвестировать в такие дисциплины, как Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, League of Legends, Starcraft 2 и NBA2K.

Таким образом, «Панатинаикос» стал первым греческим футбольным клубом, который пришел в киберспорт.

Напомним, что свои киберспортивные подразделения открыли множество футбольных клубов, таких как «Манчестер Сити», «Валенсия», «Бешикташ», «Шальке-04», «Вест Хэм», «Аякс», «ПСЖ» «Волга», «УФА», «Спартак», «Динамо Киев».

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