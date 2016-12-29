Юрген Клопп: Информация о переходе Окслейда-Чемберлена – это абсурд

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможности перехода в команду полузащитника «Арсенала» Алекса Окслейда-Чемберлена.

«Обычно я ничего не говорю о трансферах, но здесь сделаю исключения. Это абсурд.

То, что я думаю об этом, – совершенно неинтересно. Вы, репортеры, можете идти выбранной дорогой, но с нашей стороны об этом ничего больше сказано не будет», – приводит Sky Sports слова Клоппа.

В нынешнем сезоне 23-летний Окслейд-Чемберлен забил два гола и сделал четыре голевые передачи в 15 матчах за «Ливерпуль».