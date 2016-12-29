Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев2 : 3Металлург
Хоккей  СКА- : -Локомотив
Хоккей  Давос- : -Автомобилист
Хоккей  Маунтфилд1 : 5Канада
Баскетбол  Црвена Звезда- : -ЦСКА
Хоккей  Россия (U-20)- : -США (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Роман Русинов: Как обычно мы поставили рекорд по поул-позициям в сезоне

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Российский автогонщик Роман Русинов, принимавший участие в минувшем сезоне в чемпионате мира в гонках на выносливость (WEC) в составе команды G-Drive Racing, подвел итоги уходящего года.

«Думаю, мы добавили в этом году немножко зрелищности в WEC. Я бы сказал, что первые две гонки мы проиграли, потому что допустили определенные ошибки, связанные с попаданием в аварии. В Ле-Мане все шло хорошо, если не считать наказаний, полученных из-за ошибок во время пит-стопов и желтых флагов. А так в принципе в сезоне у нас была скорость, как обычно мы поставили рекорд по поул-позициям, и тут я не вижу каких-то проблем», - сказал Русинов Motorsport.com.

По итогам минувшего сезона в LMP2 G-Drive Racing стала третьей среди команд, а Русинов занял третье место в личном зачете пилотов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Главные новости
Футбол
Виталий Кафанов: «Ростов» хотел купить Крицюка, но узнали стоимость и отказались
Футбол
Экс-полузащитник «Спартака» Кариока может переехать в Китай за 8 млн евро
Футбол
Эменике вместо «Спартака» может оказаться в «Локомотиве»
Футбол
Самедов не поедет на сбор «Локомотива», если останется в клубе
Футбол
«Спартак» хочет купить 18-летнего форварда сборной Конго
Футбол
Григорий Иванов: Широков взял паузу, чтобы подумать над предложением «Урала»
Хоккей
«Салават Юлаев» - «Металлург» (Магнитогорск). Онлайн
Хоккей
«Чикаго» подтвердил подписание нового контракта с Панариным
Футбол
Мутко поздравил строителей стадиона на Крестовском острове с окончанием строительства
Футбол
«Зенит» предложил 15 млн евро за Ракицкого
все новости