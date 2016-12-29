Роман Русинов: Как обычно мы поставили рекорд по поул-позициям в сезоне
Российский
автогонщик Роман Русинов, принимавший участие в минувшем сезоне в чемпионате
мира в гонках на выносливость (WEC) в составе команды G-Drive Racing, подвел итоги
уходящего года.
«Думаю,
мы добавили в этом году немножко зрелищности в WEC. Я бы сказал, что первые две
гонки мы проиграли, потому что допустили определенные ошибки, связанные с
попаданием в аварии. В Ле-Мане все шло хорошо, если не считать наказаний,
полученных из-за ошибок во время пит-стопов и желтых флагов. А так в принципе в
сезоне у нас была скорость, как обычно мы поставили рекорд по поул-позициям, и
тут я не вижу каких-то проблем», - сказал Русинов Motorsport.com.
По итогам минувшего
сезона в LMP2 G-Drive Racing стала третьей среди команд, а Русинов занял третье
место в личном зачете пилотов.