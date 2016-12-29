Роман Русинов: Как обычно мы поставили рекорд по поул-позициям в сезоне

Российский автогонщик Роман Русинов, принимавший участие в минувшем сезоне в чемпионате мира в гонках на выносливость (WEC) в составе команды G-Drive Racing, подвел итоги уходящего года.

«Думаю, мы добавили в этом году немножко зрелищности в WEC. Я бы сказал, что первые две гонки мы проиграли, потому что допустили определенные ошибки, связанные с попаданием в аварии. В Ле-Мане все шло хорошо, если не считать наказаний, полученных из-за ошибок во время пит-стопов и желтых флагов. А так в принципе в сезоне у нас была скорость, как обычно мы поставили рекорд по поул-позициям, и тут я не вижу каких-то проблем», - сказал Русинов Motorsport.com.

По итогам минувшего сезона в LMP2 G-Drive Racing стала третьей среди команд, а Русинов занял третье место в личном зачете пилотов.