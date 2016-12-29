Джамалдин Ходжаниязов: «Орхус» – атакующая команда. Пробежал последние две игры за 12 км
Защитник «Орхуса» Джамалдин Ходжаниязов дал интервью «Советскому спорту», в котором подвел итоги года.
- Так как интервью у нас
предновогоднее, подведите итоги года для себя.
- Из плюсов - сыграл процентов 80-90 матчей за эти полсезона, получил много опыта. Да, мы не очень хорошо провели последний отрезок. Но сейчас формируется новая команда, пришли новые игроки. Думаю, во второй части сезона будет лучше.
- Чему новому научились за
год в клубе?
- Наверное, в психологическом плане вырос, уверенности прибавилось. На многие ситуации и в футболе и в жизни теперь по-другому смотрю.
- Вы второй сезон в
команде. Есть ли желание остаться надолго или хочется уже сделать следующий
шаг, пойти на повышение?
- Хочется, конечно, результатов добиться. Но понимаю, что нынешний состав тоже готов добиваться целей. У нас собраны классные игроки. И тренер недавно становился чемпионом с «Мидтьюландом». У него есть опыт побед. Надеюсь, что выправим ситуацию, и будем бороться за высокие места еще в этом году.
- Посмотрела статистику, у
вас там чуть ли не все защитники голы забивали. Как вы забили свой?
- Да, защитники и правда часто забивают. Я свой гол забил со стандарта. Пошел на ближнюю штангу, после подачи прыгнул и попал в дальний угол.
- «Орхус» – атакующая
команда или вот такие стандарты помогают?
- Сейчас да, очень атакующая. Тренер требует от нас высокого прессинга, интенсивной игры. И если посмотреть статистку, то я, как центральный защитник, пробежал последние две игры за 12 километров.