Джамалдин Ходжаниязов: Просят привезти икру, в Дании она есть, но наша вкуснее
Защитник «Орхуса» Джамалдин Ходжаниязов рассказал, что его одноклубники просят привезти из России.
- Джамал, вы где отмечать
Новый год будете, в России или Дании?
-
Новый год буду встречать здесь, в Питере.
- Ради интереса не хотелось
отметить в Дании?
-
Ничего особенно там нет, они не справляют Новый год, для этого Рождество есть.
- Привезли какие-нибудь праздничные
датские традиции?
-
Традиции? Я их толком не знаю, но в Дании достаточно масштабно празднуют
Рождество. Каждый старается украсить свой дом не только внутри, но и снаружи.
По улице идешь, очень красиво везде, атмосфера приятная.
- А продукцию привозите? Или,
может, одноклубники что-то просят привезти из России?
-
Просят икру, очень ее любят. Хотя у них своя есть, но говорят, российская
вкуснее. А из Дании пару раз привозил молочную продукцию. Недалеко от Орхуса находится
очень популярная компания, даже в Россию поставляют свою продукцию.