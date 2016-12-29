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Джамалдин Ходжаниязов: Просят привезти икру, в Дании она есть, но наша вкуснее

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Орхуса» Джамалдин Ходжаниязов рассказал, что его одноклубники просят привезти из России.

- Джамал, вы где отмечать Новый год будете, в России или Дании?

- Новый год буду встречать здесь, в Питере.

- Ради интереса не хотелось отметить в Дании?

- Ничего особенно там нет, они не справляют Новый год, для этого Рождество есть.

- Привезли какие-нибудь праздничные датские традиции?

- Традиции? Я их толком не знаю, но в Дании достаточно масштабно празднуют Рождество. Каждый старается украсить свой дом не только внутри, но и снаружи. По улице идешь, очень красиво везде, атмосфера приятная.

- А продукцию привозите? Или, может, одноклубники что-то просят привезти из России?

- Просят икру, очень ее любят. Хотя у них своя есть, но говорят, российская вкуснее. А из Дании пару раз привозил молочную продукцию. Недалеко от Орхуса находится очень популярная компания, даже в Россию поставляют свою продукцию. 

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