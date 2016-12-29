«Магнитка» обыграла «Салават Юлаев» благодаря дублю Осалы
«Салават Юлаев» дома уступил магнитогорскому «Металлургу» (3:5) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличился Линус Умарк, Денис Куляш и Теему Хартикайнен, у гостей - Оскар Осала (дважды), Ян Коварж, Томми Сантала и Евгений Тимкин.
Отметим, что уфимцы при счете 0:3 смогли восстановить равенство.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Уфимский клуб занимает пятое место в Восточной конференции, уральцы упрочили в ней свое лидерство.
3 января «Салават» сыграет на выезде с «Нефтехимиком», а «Металлург» в тот же день встретится в гостях с «Ладой».
Матч
Салават Юлаев - Металлург Мг - 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)
Голы:
Осала (Сантала, Филиппи), 0:49 (0:1 - бол.). Осала (Береглазов, Сантала), 2:23 (0:2 - бол.). Коварж (Антипин), 27:30 (0:3). Умарк 31:43 (1:3 - бол.). Куляш 32:00 (2:3). Хартикайнен (Лепистё), 42:34 (3:3 - бол.). Сантала (Бирюков, Сёмин), 46:31 (3:4). Тимкин 59:51 (3:5).
Место и дата
29 декабря 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция