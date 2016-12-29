Алекс Вурц: Машины «Формулы-1» уже могут ехать со скоростью 450 км/ч
Бывший пилот
«Формулы-1» Алекс Вурц, ныне председатель ассоциации пилотов рассказал за счет
чего можно добавить зрелищности «королевским гонкам».
«Если помечтать, то я сделал бы эти машины безопасными, как
никогда, но вместе с тем увеличил их скорость. Я бы сделал их намного быстрее.
Эти машины уже могут ехать со скоростью 450 км/ч и генерировать куда больше
прижимной силы. А потом, когда техника станет безопасней, мы могли бы проводить
гонки на самых опасных трассах – городских.
Болельщик должен сидеть дома и думать: «Я так никогда
не смогу. Такое по силам только самым смелым и талантливым гонщикам». В
этом случае остальное меня уже не будет волновать, потому что фанат внутри меня
будет доволен. Мы сейчас очень далеко ушли от зрелищных гонок», - сказал Вурц в
интервью Motorsport.com.