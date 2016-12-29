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Алекс Вурц: Машины «Формулы-1» уже могут ехать со скоростью 450 км/ч

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Бывший пилот «Формулы-1» Алекс Вурц, ныне председатель ассоциации пилотов рассказал за счет чего можно добавить зрелищности «королевским гонкам».

«Если помечтать, то я сделал бы эти машины безопасными, как никогда, но вместе с тем увеличил их скорость. Я бы сделал их намного быстрее. Эти машины уже могут ехать со скоростью 450 км/ч и генерировать куда больше прижимной силы. А потом, когда техника станет безопасней, мы могли бы проводить гонки на самых опасных трассах – городских.

Болельщик должен сидеть дома и думать: «Я так никогда не смогу. Такое по силам только самым смелым и талантливым гонщикам». В этом случае остальное меня уже не будет волновать, потому что фанат внутри меня будет доволен. Мы сейчас очень далеко ушли от зрелищных гонок», - сказал Вурц в интервью Motorsport.com.

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