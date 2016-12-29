«Северсталь» расторгла контракт с нападающим Воробьевым

Хоккейный клуб «Северсталь» расторг контракт с нападающим Артемом Воробьевым по согласию сторон, сообщает пресс-служба команды.

«Контракт с нападающим расторгнут по согласию сторон. ХК «Северсталь» благодарит Артема Воробьева за работу и желает успешного продолжения его хоккейной карьеры», - говорится на официальном сайте череповецкой команды.

Напомним, в нынешнем сезоне Артем Воробьев сыграл за «Северсталь» в чемпионате КХЛ 17 матчей. Результативными действиями не отметился. Показатель полезности – (-6). Также нападающий провел 12 матчей за клуб ВХЛ «Ижсталь». Набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности – 0.

Напомним, сегодня «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграет на выезде с «Ак Барсом».