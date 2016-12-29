«Северсталь» расторгла контракт с нападающим Воробьевым
Хоккейный клуб
«Северсталь» расторг контракт с нападающим Артемом Воробьевым по согласию сторон,
сообщает пресс-служба команды.
«Контракт с нападающим расторгнут по согласию сторон. ХК
«Северсталь» благодарит Артема Воробьева за работу и желает успешного продолжения
его хоккейной карьеры», - говорится на официальном сайте череповецкой команды.
Напомним, в нынешнем сезоне Артем Воробьев сыграл за «Северсталь» в чемпионате КХЛ 17 матчей. Результативными действиями не отметился. Показатель полезности – (-6). Также нападающий провел 12 матчей за клуб ВХЛ «Ижсталь». Набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности – 0.
Напомним, сегодня «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграет на выезде с «Ак Барсом».
Матч
Ак Барс - Северсталь - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
29 декабря 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция