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Эменике вместо «Спартака» может оказаться в «Локомотиве»

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Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике может перейти в «Локомотив», а не в «Спартак», как сообщалось ранее.

По данным турецкого издания Ajansspor, красно-белые отказались от идеи приглашения 29-летнего нигерийца. После этого представитель Эменике вступил в переговоры с «Локомотивом». Речь идет об аренде игрока.

В нынешнем сезоне на счету Эменикетри гола и три голевые передачи в десяти матчах чемпионата Турции. Контракт форварда с клубом истекает летом 2017 года. 

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