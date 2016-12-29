«Барселона» нацелилась на Ивановича

Защитник «Челси» Бранислав Иванович близок к переезду в чемпионат Испании. Об этом сообщает издание The Sun.



Согласно информации источника, футболист сборной Сербии недоволен отсутствием игровой практики и твердо решил покинуть клуб. Отмечается, что в его услугах заинтересована «Барселона», которая планирует приобрести защитника в январе 2017 года.



В нынешнем сезоне 32-летний Иванович провел на клубном уровне 9 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает защитника в 10 млн евро, а его контракт с «Челси» истекает летом 2017 года.