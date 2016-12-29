Экс-полузащитник «Спартака» Кариока может переехать в Китай за 8 млн евро
Бывший полузащитник
«Спартака» Рафаэль Кариока, выступающий за бразильский «Атлетико Минейро»,
получил предложение от китайского клуба, название которого не упоминается,
сообщает Goal.com.
В
нынешнем сезоне 27-летний бразилец принял участие в 28 играх «Атлетико», в
которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.
По
информации transfermarkt.de, стоимость футболиста составляет шесть миллионов
евро.
Ранее,
Кариока выступал за «Спартак» с 2009 по 2014 год и провел за красно-белых
139 матчей, в которых забил три мяча.
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