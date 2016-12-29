Экс-полузащитник «Спартака» Кариока может переехать в Китай за 8 млн евро

Бывший полузащитник «Спартака» Рафаэль Кариока, выступающий за бразильский «Атлетико Минейро», получил предложение от китайского клуба, название которого не упоминается, сообщает Goal.com.

В нынешнем сезоне 27-летний бразилец принял участие в 28 играх «Атлетико», в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.

По информации transfermarkt.de, стоимость футболиста составляет шесть миллионов евро.

Ранее, Кариока выступал за «Спартак» с 2009 по 2014 год и провел за красно-белых 139 матчей, в которых забил три мяча.