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Виталий Кафанов: «Ростов» хотел купить Крицюка, но узнали стоимость и отказались

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал об интересе донского клуба к голкиперу «Краснодара» Станиславу Крицюку, а также дал оценку нынешнему стражу ворот «Ростова» Сослану Джанаеву.

«Хотели купить Крицюка перед тем, как он перешел в «Краснодар». Позвонили, узнали стоимость и отказались.

Джанаев? Он сделал себя сам. У него сильная психология, мы с ним встретились, когда он был голоден до футбола», – сказал специалист.

Напомним, Крицюк пополнил ряды «быков» из португальской «Браги» за 4 млн евро.

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