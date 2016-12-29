Виталий Кафанов: «Ростов» хотел купить Крицюка, но узнали стоимость и отказались

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал об интересе донского клуба к голкиперу «Краснодара» Станиславу Крицюку, а также дал оценку нынешнему стражу ворот «Ростова» Сослану Джанаеву.



«Хотели купить Крицюка перед тем, как он перешел в «Краснодар». Позвонили, узнали стоимость и отказались.

Джанаев? Он сделал себя сам. У него сильная психология, мы с ним встретились, когда он был голоден до футбола», – сказал специалист.

Напомним, Крицюк пополнил ряды «быков» из португальской «Браги» за 4 млн евро.