Канадцы забросили пять шайб «Маунтфилду» в 1/4 финала Кубка Шпенглера

В матче 1/4 финала Кубка Шпенглера сборная Канады обыграла «Маунтфилд» со счетом 5:1.

В составе победителей голами отметились Эндрю Эббет, Максим Норо, Брэндон Гормли, Мэйсон Рэймонд и Франсис Паре, а в составе чешской команды единственную шайбу забросил Ярослав Беднарж.

В полуфинале канадцы 30 декабря сыграют с минским «Динамо», которое вышло на прямую в 1/2 финала с первого места в группе Каттини.

Во втором полуфинальном поединке «Лугано» сыграет 30 декабря с победителем пары «Давос» - «Автомобилист», их матч состоится сегодня 29 декабря и начнется в 22:15 по московскому времени.

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