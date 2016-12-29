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Канадцы забросили пять шайб «Маунтфилду» в 1/4 финала Кубка Шпенглера

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 1/4 финала Кубка Шпенглера сборная Канады обыграла «Маунтфилд» со счетом 5:1.

В составе победителей голами отметились Эндрю Эббет, Максим Норо, Брэндон Гормли, Мэйсон Рэймонд и Франсис Паре, а в составе чешской команды единственную шайбу забросил Ярослав Беднарж.

В полуфинале канадцы 30 декабря сыграют с минским «Динамо», которое вышло на прямую в 1/2 финала с первого места в группе Каттини.

Во втором полуфинальном поединке «Лугано» сыграет 30 декабря с победителем пары «Давос» - «Автомобилист», их матч состоится сегодня 29 декабря и начнется в 22:15 по московскому времени.

Кубок Шпенглера
¼ финала

Матч

Маунтфилд - Канада - 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Голы:

Эббетт 4:19 (0:1 - бол.). Норо (ДиДоменико), 19:14 (0:2 - бол.). Гормли (Эббетт, Рэймонд), 33:32 (0:3). Беднарж (Грегорш), 39:20 (1:3). Рэймонд (Флуд, Эббетт), 42:24 (1:4 - бол.). Паре (Гормли), 43:01 (1:5).

Место и дата

29 декабря 17:05, Вейлант Арена, Онлайн-трансляция

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