Канадцы забросили пять шайб «Маунтфилду» в 1/4 финала Кубка Шпенглера
В матче 1/4 финала
Кубка Шпенглера сборная Канады обыграла «Маунтфилд» со счетом 5:1.
В
составе победителей голами отметились Эндрю Эббет, Максим Норо, Брэндон Гормли,
Мэйсон Рэймонд и Франсис Паре, а в составе чешской команды единственную шайбу
забросил Ярослав Беднарж.
В
полуфинале канадцы 30 декабря сыграют с минским «Динамо», которое вышло на
прямую в 1/2 финала с первого места в группе Каттини.
Во втором полуфинальном поединке «Лугано» сыграет 30 декабря с победителем пары «Давос» - «Автомобилист», их матч состоится сегодня 29 декабря и начнется в 22:15 по московскому времени.
Кубок Шпенглера
¼ финала
Матч
Маунтфилд - Канада - 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Голы:
Эббетт 4:19 (0:1 - бол.). Норо (ДиДоменико), 19:14 (0:2 - бол.). Гормли (Эббетт, Рэймонд), 33:32 (0:3). Беднарж (Грегорш), 39:20 (1:3). Рэймонд (Флуд, Эббетт), 42:24 (1:4 - бол.). Паре (Гормли), 43:01 (1:5).
Место и дата
29 декабря 17:05, Вейлант Арена, Онлайн-трансляция