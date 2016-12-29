Виталий Кафанов: Переходы Лунева и Селихова? Любой вратарь хочет попасть в топ-клуб

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов поделился мнением о переходах Александра Селихова и Андрея Лунева в «Спартак» и «Зенит» соответственно.

Напомним, 25-летний Лунев перешел в «Зенит» из «Уфы», его контракт с питерцами рассчитан на 4,5 года. В свою очередь, соглашение 22-летнего Селихова, ранее выступавшего за «Амкар», со «Спартаком» также будет действовать 4,5 года.

«Что касается переходов Лунева и Селихова, любой вратарь хочет попасть в топ-клуб. Он не думает о том, рано ему или не рано, если он получает приглашение, конечно хочет пойти. Я за этих ребят и их тренеров могу только порадоваться. Что будет дальше – вопрос сложный. Потому что вратаря формируют ошибки, он должен свои мячи пропустить и после этого станет вратарём. Выдержит эти неудачи, значит станет вратарем. Пока у Лунева таких ситуаций не было, он сыграл всего десять игр. Как он себя поведет, если начнутся неудачи, давление прессы? Желаю, чтобы он это достойной пережил, – сказал Кафанов.